كارتيرون يحدد احتياجات الزمالك في الموسم المقبل

أفادت تقارير صحفية نقلا عن مصدر داخل الزمالك بأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء حسم احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة في الموسم المقبل.





وأكدت التقارير الصحفية نقلا عن المصدر داخل الزمالك أن كارتيرون يبحث عن تدعيم صفوف القلعة البيضاء في ثلاث مراكز، هي : ظهير أيمن ولاعب وسط مدافع ورأس حربة وذلك قبل بداية الموسم المقبل.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه من المنتظر أن يجهز الفرنسي كارتيرون تقريره لمجلس إدارة الزمالك عن الفترة الماضية واحتياجاته في الموسم المقبل لتقديمه في جلسة من المنتظر عقدها في الأيام المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية مغربية في منتصف الشهر الماضي أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك استقر على عدم عودة حميد أحداد نجم الفريق المعار لصفوف الرجاء البيضاوي المغربي في الموسم المقبل وحدد المدير الفني الفرنسي وليد الكرتي نجم الوداد بديلاً له من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت التقارير الصحفية المغربية أن كارتيرون وضع وليد الكرتي بسبب إمكانياته الرائعة على رأس أهداف القلعة البيضاء من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت التقارير الصحفية المغربية بأن الفرنسي كارتيرون لا يفكر في عودة حميد أحداد بسبب نية اتحاد الكرة المصري في تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى أربعة لاعبين بداية من الموسم المقبل.



