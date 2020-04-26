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تعرف على مواعيد و القنوات الناقلة للحلقة الثالثة من "خيانة عهد"

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
رشا عادل
تشارك الفنانة يسرا، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "خيانة عهد"، ويعرض المسلسل على اربع قنوات هما "الحياة" و"القناة الاولى" و"دبي" و"cbc".


وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "خيانة عهد" على قناة "الحياة"، في تمام الساعة 6 ونصف مساءًا، وعلى أن تكون الإعادة الأولى على قناة "الحياة الزرقا" الساعة 8 إلا ربع.


وتعرض على "القناة الاولى" في تمام الساعة 7 مسًاء، بينما تعرض على قناة "دبي" الساعة 7 مسًاء، وتكون الإعادة الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الاسعة 7 صباحًا.


وأيضًا تعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 11 مسًاء، وتكون الإعادة 5 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 12 وربع مسًاء.


مسلسل "خيانة عهد"، تدور أحداثة أجتماعي، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا وعبير صبري وجومانا مراد وخالد سرحان وحلا شيحة.

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