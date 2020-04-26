ريال مدريد يفاوض كاكا الجديد

تحدث فاجنر ريبيرو الوكيل السابق للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع كاكا الجديد.

ويخطط ريال مدريد للتعاقد مع نجم خط وسط ساو باولو البرازيلي إيجور جوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة ‘‘أس‘‘ الإسبانية منذ بضعة أسابيع عن اهتمام ريال مدريد بإيجور جوميز البالغ من العمر 21 عامًا الملقب بـ‘‘كاكا الجديد‘‘.

وقال فاجنر ريبيرو في تصريحاته لشبكة ‘‘إي أس بي ان‘‘ العالمية: ‘‘إيغور جوميز شاب رائع، فهو لاعب خط وسط من الطراز الحديث، يسجل الأهداف ويصنع الأهداف ولديه مستقبل مشرق أمامه‘‘.

وأضاف: ‘‘بالطبع، لدى ريال مدريد أشخاص مهمون في البرازيل يشاهدون مباريات إيغور جوميز، ولكن عندما ظهرت المعلومات، اعتقدت أن الوقت ليس مناسبًا للحديث عنها مع الأشياء الخطيرة التي تحدث الآن‘‘.