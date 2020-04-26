Advertisements

ريال مدريد يفاوض كاكا الجديد

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر

تحدث فاجنر ريبيرو الوكيل السابق للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع كاكا الجديد.

ويخطط ريال مدريد للتعاقد مع نجم خط وسط ساو باولو البرازيلي إيجور جوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة ‘‘أس‘‘ الإسبانية منذ بضعة أسابيع عن اهتمام ريال مدريد بإيجور جوميز البالغ من العمر 21 عامًا الملقب بـ‘‘كاكا الجديد‘‘.

وقال فاجنر ريبيرو في تصريحاته لشبكة ‘‘إي أس بي ان‘‘ العالمية: ‘‘إيغور جوميز شاب رائع، فهو لاعب خط وسط من الطراز الحديث، يسجل الأهداف ويصنع الأهداف ولديه مستقبل مشرق أمامه‘‘.

وأضاف: ‘‘بالطبع، لدى ريال مدريد أشخاص مهمون في البرازيل يشاهدون مباريات إيغور جوميز، ولكن عندما ظهرت المعلومات، اعتقدت أن الوقت ليس مناسبًا للحديث عنها مع الأشياء الخطيرة التي تحدث الآن‘‘.

أخبار تهمك

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 5 ساعات

سعر انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 11 ساعة

عمر جابر يرفض عرض الزمالك ويشترط 12 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض التخلي عن محمود كهربا

منذ أقل من ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

12:16 م

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

11:18 ص

بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

12:16 م

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

09:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة