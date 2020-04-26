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الأرصاد تعلن موعد ارتداء المواطنين للملابس الصيفية (فيديو)

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا شهدنا انخفاضا في درجات الحرارة أمس عن الجمعة بواقع 10 درجات مئوية، مشيرًا إلى أننا نشهد خلال الأيام الحالية أجواء مستقرة إلى حد كبير على أغلب أنحاء ومدن الجمهورية.

وحذر "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الأحد، من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق، مشيرًا إلى أننا سنشهد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، حيث أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة اليوم عن الامس بحوالي درجتين، ومتوقع غدًا ان تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 32 درجة، ثم 33 درجة يوم الثلاثاء، على أن تنكسر يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع لتصل درجة الحرارة لـ 28 درجة.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة الصغرى والعظمي يصل لـ 12 درجة أحيانًا، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس لحين بداية أول مايو وارتداء الملابس الصيفية بشكل رسمي، والإعلان عن عدم انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى. 

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد علي كافة محافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح خفيفة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح خفيفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمي 22 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمي 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمي 30 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمي 31 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمي 22 درجة والصغرى 08 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

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