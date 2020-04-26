وزيرة التضامن: منصة "مودة" تتخطى حاجز المليون متابع





وجاء ذلك منذ إطلاق المنصة من رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي، حيث جاءت أعلى نسب للتسجيل على المنصة من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.



كما استعرض الفريق استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الوصول للمستفيدين وإستخدام صفحة "مودة" على "فيسبوك" كنافذة مهمة لتسويق مكونات المنصة، حيث تم تسجيل 17 فيديو لمجموعة من الأطباء النفسيين والخبراء موجهة للأسرة.



وتفعيلا لحملة "خليك في البيت" يتم إضافة فيديو جديد يوميا على الصفحة حيث وصلت عدد المشاهدات لـ3 مليون مشاهدة ونحو 500 ألف تفاعل و50 ألف متابع للصفحة.



واستعرض فريق المشروع موقف التدريبات المباشرة لطلاب الجامعات في ظل توقف العملية التعليمية وكان المشروع قد قام خلال شهري يناير وفبراير بتدريب 90 عضو هيئة تدريس بكل من جامعة السويس، أسيوط وجنوب الوادي ليصبح بذلك إجمالي عدد الجامعات الشريكة 8 جامعات بإجمالي 330 عضو هيئة تدريس.





وكان من المقرر أن يتم ضم 4 جامعات إضافية قبل نهاية العام الدراسي ولكن قرار وقف الدراسة حال دون ذلك.



كما نفذ المشروع خلال شهر فبراير فور انتهاء إجازة نصف العام 262 دورة تدريبية حيث تم تدريب 15 ألفا و344 طالب وطالبة على المحتوى العلمي لمودة والذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى للجامعات ويتناول المحتوى ثلاثة أبعاد أساسية للزواج وهم ( البعد النفسي والاجتماعي، البعد الصحي، البعد الشرعي).



وبالتزامن مع تدريب طلاب الجامعات نفذ المشروع ثلاث ورش تدريبية خلال شهر فبراير داخل معسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية وبورسعيد استفاد منها الفين و750 مجندا.



كما قام مشروع مودة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإنشاء شبكة من الكوادر الشبابية التي لديها خبرة في التدريب لتفعيل تدريبات مودة داخل الهيئات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية من خلال 82 مدربا ومدربة من 24 محافظة تم اختيارهم على أسس علمية من خلال قياس ثلاثة جوانب أساسية للمدرب وهي الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية المرتبطة بعملية التدريب.

وتم تدريبهم على تطبيق أنشطة الدليل التفاعلي وتنفيذ جلسات محاكاه مكثفة من خلال ثلاث ورش عمل بالتوازي بواقع ثلاثة أيام لكل ورشة.



وفي النصف الأول من شهر مارس نفذ المشروع 7 تدريبات بمشاركة 331 شابا وفتاة على مستوى 7 محافظات، وكان من المقرر أن يتم التنفيذ على مستوى 14 محافظة حتى نهاية مارس إلا أن الإجراءات الاحترازية الحالية حالت دون ذلك.



كما تم استعراض محتوى البرامج التي يقدمها المشروع في رمضان حيث يقدم علي الاذاعه مسلسل سعيدة مش سعيدة الي جانب برنامج مودة ورحمة للشيخ عمرو الورداني يبث البرنامج عبر قناة "القاهرة والناس" في تمام الساعة 1:55 مساء، على أن يعاد في الرابعة صباحا. ويعرض على قناة TeN في تمام الساعة 8:50 مساء، ويعاد في الواحدة صباحا.كما يذاع عبر إذاعة إنرجي في السادسة والنصف مساء، فضلا عن طرح الحلقات عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع فيس بوك.



وأكدت وزيرة التضامن، ضرورة تكثيف العمل على منصة مودة للوصول لمزيد من المستفيدين واستغلال تواجد الأسر في المنزل ساعات الحظر للاطلاع على محتوى المنصة والوصول برسائل المشروع لأكبر عدد من المستفيدين.