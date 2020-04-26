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باهر المحمدي على رأس المرشحين لارتداء قميص الأهلي

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
باهر المحمدي
باهر المحمدي

قامت إدراة نادي الأهلي، ممثلة في محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط بالنادي للتفاوض مع إدارة نادي  الإسماعيلي لحسم صفقة باهر المحمدي.

 

وكشفت تقارير أن إدارة القلعة الحمراء حددت الصفقة من خلال عرض عدد من العناصر المعارة ومقابل مادي؛ لإغراء الإسماعيلي لبيع المحمدي.

 

ويعد باهر المحمدي على رأس المرشحين لارتداء القميص الأحمر، في الموسم الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليحل خلفًا لـ أحمد فتحي الذي رفض التجديد للأهلي وينتهي عقد بانتهاء الموسم الجاري.

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