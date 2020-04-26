فاران يترقب موقف ريال مدريد

احتفل رافائيل فاران قلب دفاع ريال مدريد بعيد ميلاده الـ 27 لكنه ما زال ينتظر تجديد عقده في النادي الملكي خاصة بعد أن لعب أكثر 3000 دقيقة وسجل أربعة أهداف.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن فاران ينتظر تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022 على الرغم من أن النادي لم يتحرك لإنهاء هذا الملف حتى الآن.

وأشارت إلى أن أن فاران لا زال يحظى بإهتمام أندية بارزة مثل باريس سان جيرمان ومن المنتظر أن يستمر لسنوات طويلة، خاصة في ظل حاجة الفريق الكبيرة له، مع تقدم سيرجيو راموس في العمر.

من الجدير بالذكر أن فاران انضم لريال مدريد في عام 2011، قادماً من نادي لينس الفرنسي، مقابل مبلغ 10 ملايين يورو.