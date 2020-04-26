تسجيل 66 وفاة إضافية و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة في هولندا، اليوم الأحد، 66 وفاة إضافية و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37845، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الهولندية، 138 وفاة جديدة و708 إصابات إضافية بفيروس كورونا، كما سجلت 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب المعهد الهولندي للصحة (RIVM)، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في هولندا إلى 34134 وبلغت حالات الوفاة 3916.

وأكد المعهد الهولندي، أنه يعلن فقط عن الحالات والوفيات التي تم تأكيدها عن طريق الاختبار، في حين أن الأرقام الفعلية أكبر من ذلك.

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.