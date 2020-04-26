رئيس "اتصالات البرلمان": تطبيقات إلكترونية خبيثة تستهدف التحايل على الشباب

أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه مع التطور التكنولوجي الموجود سيكون هناك سلبيات أكثر على السوشيال ميديا ومحاولات من البعض للتحايل على الشباب وانتشار للفيديوهات اللأخلاقية والتي لا بد من التصدي لها.









وأشار إلى أنه يتم حصر هذه الفيديوهات ورصدها لإرسالها للوزارة لمطالبتها، مطالبًا بالتوعية والمراقبة من الأسر بعدم الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا وآليات الاستخدام الصحيحة للانترنت.



تقرير لـ"القومي لتنظيم الاتصالات" يظهر ارتفاعًا في مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات



يذكر أنه قد أظهر تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتفاعًا في مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات في ظل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد.



ويوضح التقرير زيادة الكبيرة في استهلاك الإنترنت وتطبيقاته خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنزل.



وكانت أهم التطبيقات التي شهدت زيادة، هو تطبيق "تيك توك": وهو تطبيق عبارة عن وجهة مفضلة لمقاطع الفيديو للمستخدمين على التليفونات المحمولة، وقد زادت نسبة استخدام هذا التطبيق بنسبة 194%.



وزادت معدلات استخدام الألعاب على شبكة الانترنت بنسبة 96%، فيما زادت نسبة استخدام منصة نتفليكس لمشاهدة الأفلام بمعدل 69%، وزادت معدلات مشاهدة وتحميل الفيديوهات عبر اليوتيوب ومشاركتها والتعليق عليها بنسبة 41%.



وكشف تقرير تنظيم الاتصالات عن زيادة استخدام تطبيق " شاهد" بنسبة 40% وهو تطبيق خاص لعرض أفلام ومسلسلات في منطقة الشرق الأوسط.



وأظهر التقرير زيادة في استخدام عدد من منصات التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت معدلات استخدام فيسبوك بنسبة 151%، وارتفعت معدلات استخدام انستجرام بنسبة 59%، وواتساب بنسبة 34%.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في بيان اليوم الأحد، إلى أن وفق دراسة للجهاز القومي للاتصالات معلنة فقد تم رصد زيادة استهلاك الإنترنت خلال شهري مارس وأبريل بنسبة 87% ووصل حجم استخدام موقع "تيك توك" لـ194% ومتوقع مضاعفتها خلال شهر مايو، ما يؤكد أن مصر ستتحول لمجتمع إلكتروني نهاية هذا العام.ولفت رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أنه وفق دراسة أعدتها اللجنة فقد وصلت نسبة التطبيقات والصفحات الخبيثة التي تستهدف التحايل على الشباب بنسبة 45% من التطبيقات الحالية وتجد قبولا واستجابة تفاعل عليها بنسبة لا يمكن تجاهلها ولابد من وضعها في الاعتبار تصل لأكثر من 60% من المستخدمين.وشدد على أن اللجنة خاطبت رسميا الجهاز القومي للاتصالات بضرورة مواجهة الصفحات والتطبيقات التي تحتوي على فيديوهات وتطبيقات لا أخلاقية "خبيثة" لأنها تهدد المجتمع والأمن القومي للبلاد، كما أنها تخالف العادات والتقاليد المصرية وأخلاقيات المجتمع المصري، وهو ما لا يتعارض مع مبادئ الحرية.وأوضح أن اللجنة خاطبت الجهاز القومي للاتصالات بوضع آلية لحجب الفيديوهات اللأخلاقية لأن تأثيرها كبير للغاية على المجتمع.