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جامعة حلوان تنظم ندوة بعنوان "بتطوير العمل.. ينبع الأمل"

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:10 م
أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
أعلنت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن انطلاق مبادرة معاك لسوق العمل من البيت وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية نظم قسم الاعلان ندوة اون لاين بعنوان "بتطوير العمل ينبع الأمل".

ويهدف قسم الإعلان بهذه المبادرة التي يشرف عليها الأستاذة الدكتورة سلوى محمود رئيس قسم الاعلان، والأستاذة الدكتورة عطيات الجابري الأستاذ بالقسم، إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل وربطهم بمجريات التصميم والصناعة في تخصصات تصميم الإعلان المختلفة، بجانب تفعيل العلاقة ما بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة مصنفة من الخبراء المختصين ومن الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول ماهية وآليات التعامل الواقعي في السوق بمجالات التخصص ورسم خارطة طريق لتحقيق الأمل والنجاح والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم حال تخرجهم بصقل علمهم وربطة بالمهارة والموهبة والإبداع والعمل الدؤوب المثمر.

حاضر فى الندوة الدكتورة نيفين عبد القادر مدير العلاقات الأكاديمية بشركة فاليو العالمية بمصر لنقل خبرتها الكبيرة فى مجال سوق العمل حيث سردت تاريخها لنقل الخبرة للطلاب، وتمثلت استفادة الطلاب من الندوة أن يتعلموا أن العمل فى مجالات متعددة، يكسبهم الخبرة والجودة للحصول على المراكز المتقدمة فى سوق العمل.

تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

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