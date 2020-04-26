عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يناقش مخالفات برنامج رامز جلال

تناقش لجنتي الرصد والشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعهما اليوم، المخالفات التي ارتكبها برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة قناة mbc مصر، بعنوان "رامز مجنون رسمي".





ومن المقرر أن تبحث اللجنتين، مدى مخالفة أو التزام برنامج رامز جلال للأكواد والمعايير التي كان قد أقرها المجلس وأعلن عنها مُسبقًا.





وتناقش اللجنتين خلال اجتماعهما، مدى التزام مسلسلات ودراما رمضان هذا العام، وأداء الشاشات، وتقوم بإعداد تقريرها اليومي ورفعه للمجلس الأعلى، لاتخاذ ما يلزم.





كما تستعرض اللجنتان خلال اجتماعهما، عددًا من الشكاوى الخاصة بالأداء الإعلامي في تغطية فيروس كورونا المستجد.





وكان قد لاقى برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في رمضان هذا العام، على شاشة قناة mbc مصر، بعنوان "رامز مجنون رسمي"، ردود أفعال غاضبة من الجمهور، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافة الفنانة غادة عادل، ولاعب كرة القدم علي معلول، وتقديم محتوى وصفه الجمهور بـ"العنيف".





وتعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، اجتماعًا "أونلاين"؛ وذلك لبحث مخالفة شركة قوطونيل للآداب والذوق العام، وذلك خلال إعلان لها تم بثه على شاشات التلفزيون.





وقال مصدر بالمجلس، إن اللجنة ستجتمع لتبحث مخالفة الشركة، وذلك على الرغم من إيقاف الإعلان، ولكن وقف إذاعته لا ينفي المخالفة من الأساس، مؤكدًا أن قرارات المجلس مُلزمة لجميع وسائل الإعلام والشاشات.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن اجتماع اللجنة قائم في موعده، حتى بعد وقف بث وإذاعة الإعلان، وسيصدر عنه قرارات عقابية، سيتم رفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.





وكان قد أعلن صالح صالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن رصد عدد من المخالفات لإعلان قطونيل هذا العام، والذي خالف فيه المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج، وأعلنها ضمن الأكواد والمعايير التي أطلقها.





وقال "الصالحي" في تصريحات صحفية سابقة، إن لجنة الرصد بالمجلس، لم تتقدم بتقريرها للمجلس حتى الآن، وفور الانتهاء منه، ستقوم برفعه للمجلس بشكل نهائي، مؤكدًا أنها لم تتلق أي شكوى ضد الإعلان، ولكن قامت اللجنة بالرصد والمتابعة.



