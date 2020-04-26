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تخصيص 2 مليار جنيه لدعم شبكات كهرباء محافظات القناة وسيناء

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:16 م
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن قطاع الكهرباء قام بتخصيص مليار و800 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال موازنة العام المالى القادم 2020 2021 لدعم شبكة محافظات جنوب وشمال سيناء والقناة والشرقية.

وأضاف المهندس محمد أن ذلك من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ولإقامة عدد من المشروعات والتحكمات والموزعات بمراكز الأحمال لاستيعاب القدرات المستقبلية للاستهلاك وإعداد شبكة سيناء لتلبية متطلبات برامج الدولة لتنمية هذه المنطقة، لدعم برامج العمل حول شبكة سيناء وما تم تنفيذه لتلبية متطلبات المشروع القومى لتنمية المنطقة.

وأوضح السيد في تصريحات اليوم، أن الاستثمارات الجديدة تتضمن إقامة 4 تحكمات في شرم الشيخ والغردقة والإسماعيلية والعاشر من رمضان بهدف سرعة التحكم في إدارة الشبكة والحد من الأعطال واستقرار التيار إلى جانب تنفيذ برامج الإحلال والتجديد للشبكات.
وأشار إلى أنه انتهاء الشركة بالتعاون مع وزارة الكهرباء من إقامة شبكة متكاملة بسيناء تغطي أكثر من 98% من مواطنيها باحتياجاتهم من الكهرباء وأنه تم توصيل التيار لمحطات المياه والصرف بالعريش وان الشبكة بها قدرات يمكنها تلبية أية احتياجات للتنمية فورا وفى أي مكان.

وأوضح أن التيسيرات التى أقرها قطاع الكهرباء للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية في سيناء والمناطق السياحية التى تغطيها الشركة نظرا للظروف الراهنة وأزمة كورونا، مؤكدا على توصيل التيار الكهربائي لكل التجمعات السكانية في جميع سيناء وتوفير التيار للمشروعات الزراعية والخدمية.

وأكد السيد الانتهاء من تنفيذ عددا من المشروعات الكبرى لتوفير متطلبات التنمية والاستثمار والمشروعات القومية في سيناء حيث تم إحلال 14 موزع ومد كابلات بطول 421 كيلومترا لتلبية متطلبات خطط التنمية وخدمة 16 مليون مواطن بالمنطقة التى تتضمن سيناء ومحافظات البحر الأحمر والشرقية وتبلغ مساحة هذه المناطق نحو 300 ألف كيلومتر مربع تمثل نحو 30% من إجمالي مساحة مصر وأنه تم دعم شبكة ساحل البحر الأحمر حتى شلاتين بإقامة محطتين متنقلتين في كل من مرسى علم وشلاتين بطاقة 5.2 ميجاوات للواحدة واستثمارات 85 مليون جنيه وتنفيذ خط كهربائى بين حلايب ورأس دربا بطول 20 كيلومترا وتكلفة 18 مليون جنيه وربط القصير بالشبكة القومية الموحدة بتكلفة 32 مليون جنيه وتنفيذ خط رأس غارب، الغردقة، سفاجا وجارى تنفيذ خط آخر جهد 220 كيلوفولت بين القصير وبرنيس مرورا بمرسى علم لتغذية القرى السياحية بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأكد السيد أنه تم تدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وخلايا وتقسيم حلقات الكابلات والمغذيات ذات الأحمال المرتفعة وإحلال مغذيات قائمة بجميع محافظات الشركة وإضافة محولات جديدة بجميع فروعها وإحلال وتجديد وإنشاء خطوط جهد منخفض بموصلات هوائية وتحويل خطوط هوائية فوق الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بطول 140 كم.

وأشار إلى أنه تم توصيل التيار الكهربائى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 149.2 مليون جنيه. ومصلحة الميكانيكا والكهرباء 66.6 مليون جنيه. والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمبلغ 265.2 مليون جنيه. وأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس بمبلغ 132 مليون جنيه. والهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 5 ملايين جنيه. وجهاز تعمير سيناء بمبلغ 138.6 مليون جنيه. وشركة أنابيب البترول بمبلغ 30.5 مليون جنيه، وجهاز الخدمة الوطنية بمبلغ 18.7 مليون جنيه، هيئة قناة السويس بمبلغ 14 مليون جنيه، ومحافظة البحر الأحمر بمبلغ 873.8 مليون جنيه، أنفاق الإسماعيلية أسفل قناة السويس بمبلغ 82 مليون جنيه، جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء بمبلغ 155 مليون جنيه، الإسكان الاجتماعي بمبلغ 50 مليون جنيه.

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