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كود الطالب لعمل بحث من موقع studea.emis.gov وزارة التربية والتعليم استعلام الآن عن كود الطلاب بالرقم القومي (المشروع البحثي)

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:15 م
الاستعلام عن كود الطالب لعمل بحث
الاستعلام عن كود الطالب لعمل بحث

كود الطالب لعمل بحث من موقع studea.emis.gov وزارة التربية والتعليم استعلم الآن عن كود الطلاب بالرقم القومي (المشروع البحثي)

كود الطالب لعمل بحث | أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كيفية معرفة كود الطالب لعمل بحث، موضحًا أن عملية الاستعلام عن كود الطلاب ستكون من خلال موقع studea.emis.gov والبحث والرقم القومي، مضيفًا أنه لابد من كتابة الكود التعريفي للطالب على المشروع البحثي لتقديمة على منصة "ادمودو" التعليمية أو تسليمه إلى المدرسة التابع لها الطالب.

وأضاف شوقي، أن خطوات الاستعلام عن كود الطالب لعمل بحث من خلال الموقع الرسمي للطلاب studea.emis.gov.eg تتم بسهولة بالغة، وما هي إلا بيانات لتحديد نوع الطالب والمحافظة التابع لها، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

خطوات الحصول على كود الطالب التعريفي بالرقم القومي
وأعلن وزير التربية والتعليم أن خطوات التحول إلى التعليم الرقمي وأن الوزارة أطلقت العديد من منظومات ومنصات التعلم الإكتروني (منصة الامتحان - بنك المعرف - منصة ادمودو التعليمية - منصة إدارة التعلم - أدوات الفصول التخيلية) وتطوير قواعد البيانات للاستعلام عن كود الطالب إلكترونيًا.

- الدخول على رابط معرفة أكواد الطلاب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- ادخال الرقم القومي للطالب وموجود على شهادة الميلاد.

- كتابة تاريخ ميلاد الطالب بطريقة صحيحة كما موضح بشهادة الميلاد.

- اختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب.

- اختيار جنس الطالب ذكر أو أنثى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للطلبة الوافدين داخل مصر في السنوات المختلفة فإنهم لن يستطيعوا الاستعلام عن الكود الخاص بهم، لأن عملية البحث عن الكود تتم من خلال الرقم القومي، وأن الوزارة تعمل على إدراج أسماءهم خلال الأيام القادمة.

كود الطالب لعمل بحث من موقع studea.emis.gov وزارة التربية والتعليم استعلم الآن عن كود الطلاب بالرقم القومي (المشروع البحثي)

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