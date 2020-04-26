الصحة السعودية: تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد 26 أبريل 2020، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت.



وأضاف متحدث "الصحة" السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 17522 حالة حتى الآن.



كما أعلنت تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا⁩، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 139 حالة.



وسجلت مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وبيش، 986 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1223 حالة.



كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن السبب وراء قرار رفع “منع التجول” جزئيًا في جميع مناطق المملكة؛ عدا مكة والأحياء المعزولة.



وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “تأتي خطوة رفع المنع الكلي، بعد مراجعة كافة الأمور الصحية وغيرها، ومعرفة بؤر انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الالتزام الكبير لدى الجميع”.



وأضاف “متحدث الصحة”: “نرجو البقاء على الالتزام الكبير، والحرص على البقاء بعيدًا عن الإصابة ونقل العدوى، فالمرحلة القادمة مهمة، والفيروس مازال موجود”.



