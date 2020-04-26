Advertisements

الصحة السعودية: تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد 26 أبريل 2020، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت.

وأضاف متحدث "الصحة" السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 17522 حالة حتى الآن.

كما أعلنت تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا⁩، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 139 حالة.

وسجلت مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، وبيش، 986 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1223 حالة.

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن السبب وراء قرار رفع “منع التجول” جزئيًا في جميع مناطق المملكة؛ عدا مكة والأحياء المعزولة.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “تأتي خطوة رفع المنع الكلي، بعد مراجعة كافة الأمور الصحية وغيرها، ومعرفة بؤر انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الالتزام الكبير لدى الجميع”.

وأضاف “متحدث الصحة”: “نرجو البقاء على الالتزام الكبير، والحرص على البقاء بعيدًا عن الإصابة ونقل العدوى، فالمرحلة القادمة مهمة، والفيروس مازال موجود”.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصحة السعودية السعودية اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 12 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 7 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد محافظ الغربية

منذ أقل من ساعتين

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قليل.. قرارات اقتصادية مرتقبة لرئيس الوزراء

منذ ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الشؤون الإسلامية يطالب المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

الصحة السعودية: 119 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي 511 حالة

اطلاق مبادرة لتوفير تطبيقات الاتصال المرئي "مجانا" لمواجهة كورونا

بسبب كورونا.. "العدل" تقرر المصادقة على الأحكام القضائية إلكترونيًا

الصحة: تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

الصحة السعودية تعلن عن تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

12:16 م

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

11:18 ص

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

12:16 م

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

09:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة