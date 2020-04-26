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ART تطلق أغنية "طهر إيدك ولسانك" وتهديها للقنوات المصرية والعربية (فيديو)

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:20 م
ART
ART
أحمد رمضان متولي

تزامنا مع بدايات شهر رمضان المبارك، ومن رحم حملات التطهير الحالية من الفيروسات، تطلق اليوم قنوات راديو وتليفزيون العرب ART أغنية بعنوان " طهر إيدك ولسانك" للمطرب ماهر محمود، تأليف الشاعر محمد بهجت، وألحان أحمد الناصر، ومن المقرر إهداء نسخة منها إلى القنوات والإذاعات المصرية والعربية.

 

الأغنية تم إنتاجها وتنفيذها باستوديهات مسك الإعلامية العربية، كبداية لحملة تدعو إلى التحلي بالصفات الحميدة والتمسك بمكارم الأخلاق، التي دعت إليها الأديان السماوية، من خلال الدعوة إلى فعل الخير والبعد عن الكذب والغيبة والنميمة والحسد والكسب الحرام، وتقول كلماتها:

 

طَهّر ايدك ولسانك

طهر قلبك بإيمانك

ربك خلقك لعبادته

والأرض خلقها عشانك

 

حاسب ميكروب الغيبة

والكدب وباء الخيبة

والنَم لازم له كمامة

تمنع تسريب العيبة

يا تقول الخير أو تسكت

" قل خيرا أو فلتصمت "

وقالوها زمان أجدادنا

ده لسانك هو حصانك

طهر ايدك ولسانك

 

أمراض العصر رشاوى

وعيون حواليها غشاوة

فى القبر مافيش فيزا كارت

و فقير وغني بيتساوى

قلبك منك ينشق

وايديك تشهد بالحق

ولا تقدر تنطق لأ

ولا تهرب من سجانك

انت اللى اخترت مكانك

طهر ايدك ولسانك

 

يا عيون تندب رصاصة

طايرة وساعات غواصة

شغالة تعد عيوبنا

ولخلق الله بصاصة

رادارات حربية وخطرة

نازلة مناورات ومخاطرة

ولانافع دوا ولا قطرة

شكوا منها كل جيرانك

طهر ايدك ولسانك

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