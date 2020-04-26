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تسجيل 336 وفاة جديدة بفيروس كورونا بمستشفيات إنجلترا

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الأحد، تسجيل 336 وفاة جديدة بفيروس كورونا بمستشفيات إنجلترا ليرتفع الإجمالي إلى 18420، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد ارتفع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا في إنجلترا إلى 15607.

 

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده بحاجه إلى التيقن من أن أي رفع أو تخفيف لإجراءات التباعد الاجتماعي لن يتسبب في موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني: أن "مصدر القلق الأكبر هو حدوث موجة ثانية، هذا ما سيُلحق في نهاية المطاف أكبر ضرر بالصحة والاقتصاد"، مردفاً "وإذا استأنفنا الحركة بشكل أسرع من اللازم فقد يبدأ الفيروس في الانتشار بشكل متسارع مجددا".

 

وأضاف: "نحتاج إلى التيقن من أنه إذا تحركنا لرفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، فلن يؤدي ذلك إلى عودة انتشار الفيروس بشكل متسارع".

 

 ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

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