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مروان محسن يقترب من التجديد للمارد الأحمر

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
مروان محسن
مروان محسن

يقترب مروان محسن، مهاجم نادي الأهلي ومنتخب مصر، من تجديد عقده مع المارد الأحمر لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويبدو أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، موافق مبدئيًا على تجديد عقد اللاعب، لحاجته لخدماته من الناحية الفنية.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي، خلال الأيام المقبلة، عن تجديد عقد مهاجم الفريق، بعد حسم التفاصيل المادية مع اللاعب.

ويذكر أن مروان محسن انضم لصفوف القلعة الحمراء بصفقة بلغت 20 ملايين جنيه في موسم 2016، وأصيب في مباراة المنتخب المصري أمام نظيره المغربي، والتي فاز بها المنتخب المصري 1-0، في إطار منافسات كأس أمم افريقيا 2017 في الجابون، وقد أدت هذه الإصابة إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة تصل إلى 11 شهر .


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