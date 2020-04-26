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إيران تستعد لاستيراد ثلاثة ملايين طن من القمح

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
قالت وسائل إعلام محلية إن الحكومة الإيرانية منحت تصريحًا في يناير لاستيراد ثلاثة ملايين طن من القمح.


وأوردت صحيفة فاينانشال تريبيون التي تصدر باللغة الانجليزية نقلا عن المدير العام لإدارة الخدمات المالية بمؤسسة التجارة الحكومية قوله إن 1.6 مليون طن من الكمية الإجمالية تم تفريغها في الموانئ الإيرانية وإن 400 ألف طن أخرى وصلت وجاهزة للتفريغ.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس حسن روحاني إن القطاع الزراعي في إيران لم يتضرر من تفشي فيروس كورونا وإنه ليس هناك ما يدعو الإيرانيين للقلق حيال إمدادات الغذاء لأن إنتاج الحبوب يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية حتى مارس 2021.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن إسماعيل اسفندیاربور، وهو مستشار لوزارة الزراعة، قوله أمس السبت إن من المتوقع أن يصل إنتاج إيران إلى 14 مليون طن في السنة الفارسية التي تنتهي في 31 مارس آذار 2021 وإن الحكومة تتوقع أن تشتري 10.5 مليون طن من المزارعين.

تستثني عقوبات أمريكية أعيد فرضها في 2018 المواد الغذائية والأدوية وإمدادات ضرورية أخرى، بما في ذلك الأعلاف.

لكن السلطات الإيرانية تقول إن العقوبات تعوق بعض البنوك الأجنبية عن مباشرة أي أعمال ترتبط بإيران، بما في ذلك صفقات مثل شحنات المواد الغذائية.


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