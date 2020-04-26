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النيابة تحيل عاطلين لتحرشهما بفتاة في 15 مايو

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:33 م
محكمة
محكمة
داليا عادل
أحالت نيابة 15 مايو الجزئية، اليوم الأحد، متهمين بتهمة بخطف هاتف فتاة وتحرشهما بها، والاعتداء على والدتها بالضرب لدفاعها عن ابنتها، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

يذكر أن النقيب إسلام الدكروري، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، تلقى بلاغًا من ربة منزل يفيد بأنه حال سيرها بنطاق محل سكنها بمجاورة 6، بصحبة نجلتها البالغة من العمر 18 عاما، تحرش عاطلان بابنتها، وأثناء تدخلها للدفاع عنها وتوبيخهما، قاما بالاعتداء عليها بالضرب، وخطفا هاتف ابنتها ولاذا بالفرار.

وانتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما كل من "إ. ل"، "20 سنة"، عاطل، وصديقه "م. أ"، "19 سنة"، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عرض شاب على الطب الشرعى بعد هتك عرضه فى 15 مايو

وفي سياق آخر، أمرت نيابة 15 مايو، بعرض شاب على مصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبى عليه، لبيان ما به من اعتداءات، بعدما اتهام 3 عاطلين بهتك عرضه وتصويره فيديو.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي النقيب أحمد الحسيني، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من المدعو "أ.م"، 35 سنة، ومقيم بدائرة القسم، مفاده قيام 3 أشخاص بهتك عرض شقيقه وعمره 17 عاما، وعقب ذلك قام الجناة بإرسال مقطع فيديو له أثناء ممارستهم الشذوذ مع أخيه، وساوموه على دفع مبلغ 4 آلاف جنيه نظير عدم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعمل التحريات وتتبع هاتف الجناة، أمكن تحديد أماكنهم، وخرجت مأمورية وألقت القبض عليهم، وبمواجهتهم أمام العميد بدوي هاشم، مأمور القسم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ضبط 18 طن دقيق بلدي بحوزة سائقين في كفرالشيخ

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية كفر الشيخ، من ضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة سائقين قبل طرحه بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ قيام سائقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وآخرين/ بالإتجار غير المشروع فى الدقيق البلدى المُدعم وأنهما يترددان على دائرة مركز شرطة قلين لممارسة نشاطهما في تجميع الدقيق المُدعم من بعض أصحاب المخابز وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارتين نقل قيادتهما وضبط بحوزتهما 360 شيكارة دقيق بلدي مُدعم بإجمالي 18 طنًا.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتجميع الدقيق البلدى المدعم من بعض أصحاب المخابز لبيعه بالسوق السوداء. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط متهم لإتجاره في النقد الأجنبي بالدقهلية

وفي سياق منفصل، ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب محل بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، "سبق اتهامه في قضية إتجار في النقد" بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء متخذًا من المحل المشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع ومقابلة عملائه المترددين عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بالمحل المشار إليه، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مباحث حوادث تحريات

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