القابضة للمياه": غسيل 300 شبكة مياه و270 خزان شهريا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن خطتها الدورية الموضوعة لغسيل الشبكات والخزانات حفاظا على سلامة وجودة المياه المنتجة والمقدمة للمواطنين لتكون مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية الصحية.





وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه أسيوط أنه تم تخصيص نخبة من أمهر الكيميائيين بالشركة بإدارة غسيل الشبكات لمتابعة سلامة سير الخطة الموضوعة لتغطية كافة الشبكات والخزانات التى تضمها كل فروع الشركة بجميع المناطق للانتهاء شهريا من غسيل 300 شبكة بكافة القرى والعزب بجميع المناطق وعدد 270 خزان علوى خاص بالشركة وتحت اشراف كيميائى المعمل المركزي بالشركة ومسئولي إدارة غسيل الشبكات.



