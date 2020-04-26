Advertisements

المخرج عبدالعزيز حشاد: مسلسل "حب عمري" عودة للأعمال الرومانسية الراقية

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:33 م
حب عمري
حب عمري
الفجر الفني

أعرب المخرج عبدالعزيز حشاد، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد عرض أولى حلقات مسلسل "حب عمري".

 

وقال حشاد، لقد حرصت على تقديم مسلسل رومانسي راقي يجمع الأسرة كلها حول الشاشة الصغيرة، كما كان يحدث في زمن الفن الجميل، دون اللجوء إلى مشاهد العنف أو العشوائية، وجاء سيناريو الكاتب الكبير فداء الشندويلي ليشكل واحدا من سيناريوهات الدراما الرصينة التي تنتمي للهوية المصرية الأصيلة، يتخللها عدد من مشاهد كوميديا الموقف.

 

وأضاف حشاد: انتهيت من ميكساج ٢٠ حلقة من المسلسل، وأصبحت جاهزة تماماً للعرض الرمضاني، ولم يتبق لي إلا بضعة أيام قليلة من التصوير الخارجي، في منطقة العين السخنة، وينتهي تصوير المسلسل بالكامل.

 

 يدور العمل في إطار رومانسي، حول قصة حب ملتهبة لفتاة صغيرة، تتمرد على حب عمرها، وتصطدم بواقع الحياة، لتتصاعد الأحداث حول مصير هذا الحب فهل سيتحدى الظروف المحيطة وينتهي بالارتباط أم سيفشل.

 

 المسلسل من بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، ميدو عادل، منة فضالي، حنان سليمان، سامح الصريطي، أماني كمال، محمد مهران، أحمد كرارة، حمادة بركات، اسيا محمود، ومن تأليف فداء الشندويلي، مدير التصوير نزار شاكر، إشراف عام على الإنتاج مصطفى رجائي، إنتاج مشترك لشركة جولدن ميديا ، وان واي ، نيو بيكتشرز.

أخبار تهمك

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد محافظ الغربية

منذ ساعتين

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 4 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 4 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 23 ساعة

بعد قليل.. قرارات اقتصادية مرتقبة لرئيس الوزراء

منذ ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

12:16 م

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

11:18 ص

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

12:16 م

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

09:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة