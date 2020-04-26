المخرج عبدالعزيز حشاد: مسلسل "حب عمري" عودة للأعمال الرومانسية الراقية

أعرب المخرج عبدالعزيز حشاد، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد عرض أولى حلقات مسلسل "حب عمري".

وقال حشاد، لقد حرصت على تقديم مسلسل رومانسي راقي يجمع الأسرة كلها حول الشاشة الصغيرة، كما كان يحدث في زمن الفن الجميل، دون اللجوء إلى مشاهد العنف أو العشوائية، وجاء سيناريو الكاتب الكبير فداء الشندويلي ليشكل واحدا من سيناريوهات الدراما الرصينة التي تنتمي للهوية المصرية الأصيلة، يتخللها عدد من مشاهد كوميديا الموقف.

وأضاف حشاد: انتهيت من ميكساج ٢٠ حلقة من المسلسل، وأصبحت جاهزة تماماً للعرض الرمضاني، ولم يتبق لي إلا بضعة أيام قليلة من التصوير الخارجي، في منطقة العين السخنة، وينتهي تصوير المسلسل بالكامل.

يدور العمل في إطار رومانسي، حول قصة حب ملتهبة لفتاة صغيرة، تتمرد على حب عمرها، وتصطدم بواقع الحياة، لتتصاعد الأحداث حول مصير هذا الحب فهل سيتحدى الظروف المحيطة وينتهي بالارتباط أم سيفشل.

المسلسل من بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، ميدو عادل، منة فضالي، حنان سليمان، سامح الصريطي، أماني كمال، محمد مهران، أحمد كرارة، حمادة بركات، اسيا محمود، ومن تأليف فداء الشندويلي، مدير التصوير نزار شاكر، إشراف عام على الإنتاج مصطفى رجائي، إنتاج مشترك لشركة جولدن ميديا ، وان واي ، نيو بيكتشرز.