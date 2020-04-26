هبة الطوجي سعيدة بنجاح "هوس" على "جوي tv"

عبرت النجمة هبة الطوجي، عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي تتلقاها حتى الآن حول أولى حلقات مسلسلها "هوس" الذي يتواصل عرضه حاليا عبر منصة جوي tv السعودية الإلكترونية ويحقق نسب مشاهدة كبيرة.

مسلسل "هوس"، هو من بطولة النجوم عابد الفهد ونجمة الغناء هبة الطوجي وإخراج محمد لطفي وتأليف ناديا الأحمر وموسيقى تصويرية أسامة الرحباني، وهو من إنتاج I see media - إياد الخزوز وجولدن لاين - نايف وديالا الأحمر.

وتدور الأحداث حول قصة "زياد" الطبيب الشهير الذي تسقط زوجته في غيبوبة عميقة نتيجة لحادث سيارة، ونتابع من خلال الأحداث، رحلته لحمايتها من أخطار مفاجئة، ومحاولته إعادتها إلى وعيها.