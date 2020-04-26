أمينة خليل تنضم لنجوم رمضان 2020 في النصف الثاني

انضمت الفنانة أمينة خليل للسباق الرمضاني الحالي، بمسلسل "ليه لأ؟!"، أول بطولة مطلقة لها، والذي من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2020، عبر قناة mbc مصر.

تجسد أمينة شخصية "عاليا"، وهي شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها في زمام أمور الجيل الأصغر، ولكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك في مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة.

المسلسل اجتماعي يتناول قصة جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

"ليه لأ؟!" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين. وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله وتوزيع خالد عز.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج E producers عبد الله أبو الفتوح.

كانت أمينة خليل قد شاركت في الإعلان الجديد لإحدى شركات المحمول، بمناسبة شهر رمضان 2020، تحت عنوان "عزوتنا ملايين"، والذي تم تصويره عن بُعد في ظل إجراءات فيروس كورونا المستجد.