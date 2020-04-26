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عاجل .. رئيس الوزراء توقيع إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:34 م
مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
محمد عصام
أعلن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أن مصر بصدد توقيع إتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بسب تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري.

وقال "مدبولي" خلال تصريحات صحفية في مؤتمر صحفي الآن، أن هناك مناقشات مع صندوق النقد الدولي  خلال الفترة الماضية بعد إنتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في يوليو الماضي بهدف أستكمال إصلاحات هيكلية لعدد من القطاعات تشمل القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات بدون الحديث عن أي دعم مالي.

وأضاف، ولكن تللك المناقشات تطورت مؤخرا لتشمل الحديث عن دعم مالي للاقتصاد المصري خاصة في ظل التداعيات السلبية من الفيروس على اقتصاديات العديد من الدول، مشيرا إلى أن الدعم المالي يهدف للحفاظ على مكتسبات برنامج الأصلاح السابق الذي جعلنا نقف على ارض صلبة في مواجهة أزمة  فيروس كورونا اقتصاديا.

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مصطفي مدبولي صندوق النقد الدولي رئيس الوزراء اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى

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