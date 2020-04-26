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حقيقة تفاوض الأهلي مع مهاجم أهلي جدة

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي

أوضحت مصادر من داخل جهاز الكرة بنادي الأهلي، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن الدخول في مفاوضات مع مهاجم أهلي جدة السعودي، يوسف البلايلي.

 

وتم تأكيد أن الأهلي لم يفاوض البلايلي، وما تردد بشأن ذلك غير صحيح، وذكرت المصادر: "ليس كل لاعب يتم عرضه على الفريق يتفاوض الأهلي معه بشكل رسمي، وفايلر لم يطلب ضم البلايلي من الأساس خلال الفترة الماضية".

 

ويشار أن الأهلي يبحث بالوقت الحالي عن ضم بديل للاعب رمضان صبحي، لقرب انتهاء  عقده ومن المرجح عودته لفريقه الأصلي هدرسفيلد تاون، بعد تعثر المفاوضات مع الثنائي كينو وسيرينو.

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