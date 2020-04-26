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الفلبين تتوقع تعافي اقتصادها عام 2021

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
يتوقع بنجامين ديوكنو محافظ البنك المركزي الفلبيني، أن تشهد دولته تعافيا اقتصاديا عام 2021 على شكل حرف "يو" بعد ركود محتمل العام الجاري، بعدما تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في وقف أغلب الأنشطة الاقتصادية منذ (مارس) الماضي.


وبحسب "الفرنسية"، فإن التعافي الاقتصادي على شكل حرف "يو" يعني أن فترة الانتعاش من الركود الاقتصادي تكون بطيئة وتدريجية.


وقال ديوكنو في رسالة نصية للصحافيين، "إن النمو من المحتمل أن يتعافى لنحو 7.7 في المائة في 2021 بعد تقدير بانكماش بـ0.2 في المائة العام الجاري، فيما تكتسب إجراءات دعم السياسة الحكومية زخما".


وتابع "التعافي القوي يستند إلى افتراضية احتواء الجائحة في النصف الثاني من 2020"، مضيفا أن "الدولة لن تواجه خطر العجز عن سداد الديون بالوضع في الحسبان وضعها المالي القوي".


يشار إلى أن أي ركود ناتج عن الإغلاق، المصحوب باضطراب يلحق بسلاسل الإمداد العالمية، سيكون الأول منذ 1998، ومددت الحكومة القيود لفترة ثانية، التي كان مقررا في البداية أن تستمر لشهر تقريبا في المراكز الاقتصادية الكبرى.


ويتوقع محافظ البنك المركزي، أن الاقتصاد الفلبيني يمكن أن يتباطأ في الربع الأول من العام الجاري وينكمش في الربعين الثاني والثالث قبل أن يتعافى تدريجيا في الربع الرابع من العام الحالي.

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