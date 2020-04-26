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دنيا سمير غانم تهنئ هشام ماجد بعيد ميلادة "نادر أقابل حد زيك"

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:46 م
هشام ماجد
هشام ماجد
سيدة صادق
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها مع الفنان هشام ماجد وذلك لتهنئة يعيد ميلادة عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت "دنيا" علي الصورة قاصدة ان تهنئ "هشام" بعيد ميلادة، حيث قالت :" من النادر إني أقابل حد زيك، أمين ومجتهد، بالإضافة إنك صديق وفي ومخلص لأصدقائة، وعيلتة ولجمهورة، شوما المذهل، يارب أيامك كلها تبقي، سلام، ونجاح, كل سنه وأنت طيب"

she said that :" It’s really very rare 2 meet “honest” &"hardworking” ppl like u who r loyal to their friends, family & audience,our amazing Shouma،, may all ur days be filled with peace & success, Happy birthday"

يشار إلي أن هشام ماجد ولد (26 أبريل 1980 -)،وهو ممثل وكاتب سناريو مصري، تخرج من كلية هندسة ،جامعة القاهرة.كون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت بفرقة "تمر هندي" للإنتاج الفني. قدمو أفلام سخرية من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم "رجال لا تعرف المستحيل".

وشارك في مسلسل اللعبة الفنان "هشام ماجد" مع للفنان شيكو، و مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي.

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