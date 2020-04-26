برشلونة يواجه أزمة فقدان حارسه أندريه تير شتيجن

يتعرض نادي برشلونة الإسباني، في الفترة المقبلة لخطر فقدان حارس مرماه، الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وقد لا يستمر معه خلال الموسم الجديد.

وينتهي تعاقد أندريه مع فريقه في يونيو 2022، ويملك شرطًا جزائيًا بقيمة 180 مليون يورو، فيما عرضت إدارة البارسا على الحارس الألماني 6.5 مليون يورو لتجديد عقده، بينما طلب الأخير 10 ملايين يورو راتبًا سنويًا، وهو ما قد يجبر البارسا على بيعه في العام المقبل في حال عدم تجديد عقده، خوفًا من رحيله دون مقابل عقب نهاية التعاقد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن المفاوضات متعثرة في الوقت الراهن بين إدارة البارسا والحارس الألماني، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها جميع الأندية الكروية حول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لن يعيد المحادثات مع تير شتيجن إلا بعد وضوح الموقف والعواقب التى ستعود على النادى عقب فترة التوقف الحالية.

ويعد فرض الحارس الألماني لشروطه على البلوجرانا منها الحصول على راتب كبير، يحعل منه الأغلى في العالم، بجانب التقدير المعنوي من إدارة النادي الكتالوني.

يذكر أن تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة، تُوج بـ 13 لقباً مع الفريق الكتالوني منذ انضمامه إلى صفوفه في 2014 من جلادباخ.