مسلسل الاختيار يتصدر تريند جوجل في ثالث أيام رمضان

Advertisements

تصدر مسلسل "الاختيار" مؤشر البحث الأول في محرك البحث "جوجل"، في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، وذالك بعد عرض الحلقة الثانية منه.



وتدور أحداث المسليل حول قصة القائد الشهيد أحمد المنسي،وتطورت الأحداث في الحلقة الثانية حيث أمر الفنان ماجد المصري قائد قوات الصاعقة الفنان إياد نصار وهو أحمد المنسي بعملية القبض على الأإرهابيين التكفريين والتي استشهد فيها عدد من الضباط البواسل في شهر رمضان الكريم.



مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياؤ عبد الخالق وعدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينيرجي.