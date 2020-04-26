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صحيفة: لا شيء يعوق مسيرة التنمية والتطور الحضاري في الإمارات

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
وكالات

قال صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأحد، إنه لا يوجد شيء يعوق مسيرة البناء والتنمية والتطور الحضاري في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا شيء يعوق الطموحات العلمية الكبيرة، وها هي دولة الإمارات رغم ظروف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في كل أنحاء العالم.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: ورغم الظروف والتحديات الصعبة، لا تتوقف عن تنفيذ طموحاتها وبرامجها وخططها العملاقة، وها هو "مسبار الأمل" الذي ستطلقه الإمارات إلى كوكب المريخ في شهر يوليو المقبل، يتم إنجاز إحدى مراحله النهائية تحت إشراف المهندسين الإماراتيين.

وتابعت: أنها هذه إحدى المراحل النهائية لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي للمريخ عبر نقله من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى محطة الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل، استعدادا لإطلاقه للمريخ قريبا.

كما ذكرت أن كل هذا يتم في ظل ظروف صعبة للغاية يعيشها العالم كله من انتشار جائحة فيروس كورونا، التي أصابت جميع الدول، ولكن دولة الإمارات التي تكافح الوباء لا تعرف التوقف ولا تعرف المستحيل، وهو ما أكده نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: "رغم ظروف توقف السفر عالميا، ورغم الاحترازات الصحية العالمية، وما زال مهندسونا يعملون وفق الجدول المعتمد لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي في منطقتنا".

ولفتت في ختام افتتاحيتها إلى قول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء.. الوصول للمريخ لم يكن هدفه علميا فقط.. بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون.. وبأن لا شيء مستحيلا.. وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء".

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صحيفة الإمارات

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