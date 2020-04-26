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بعد شائعة وفاته بساعات.. أحمد بدير يتصدر تريند جوجل

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:51 م
أحمد بدير
أحمد بدير
مي مرسي
تصدر الفنان أحمد بدير تريند محرك البحث الشهير "جوجل" وذاك بعد انتشار شائعة وفاته في الساعات القليلة الماضية.

ونفى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي شائعة وفاة الفنان أحمد بدير التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع "زكي" حديثه أن أحمد بدير يتواجد في منزلهوهو بصحة جيدة.

يذكر أن الفنان أحمد بدير يشارك في السباق الرمضاني الحالي، من خلال مسلسل "يا انا يا جدو" بجانبه عدد من الفنانين منهم سارة سلامة وطارق صبري ومحمد نجاتي وهو من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.

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