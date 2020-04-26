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10 % تراجع في صادرات مصر من الألمونيوم والنحاس بالربع الأول

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
شهدت صادرات مصر من الألمونيوم والنحاس تراجعا خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 171 مليون دولار في مقابل 190 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بانخفاض 10%.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية استحواذ 9 دول "الجزائر، إيطاليا، سوريا، ليبيا، تركيا، اليونان، الأردن، ألمانيا، والمغرب" على 75.5% من صادرات القطاعين خلال أول ثلاثة أشهر من 2020 بقيمة 129.077 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى تراجع صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال الفترة من "يناير- مارس2020" بنحو 25% لتبلغ 33 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونوه بأنه تم التصدير إلى 27 دولة منها 10 دول جدد تم التصدير لها خلال تلك الفترة تضمنت (البحرين، إيطاليا، المغرب، سلوفينيا، العراق، بلجيكا، كينيا، الهند، توجو، وجزر القمر الإسلامية)، واستحوذت 5 دول على 77.3% من إجمالي صادرات النحاس بقيمة 25.514 مليون دولار.

واحتلت الجزائر المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للنحاس المصري خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بالرغم من تراجعها لنحو 11.634 مليون دولار في مقابل 21.873 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض 47%، وانخفضت قيمة صادرات النحاس إلى سوريا لتسجل 6.003 مليون دولار في مقابل 6.841 مليون دولار بتراجع 14%.

وارتفعت صادرات مصر من النحاس لتركيا بنسبة 15% خلال الفترة من "يناير-مارس 2020" لتبلغ 4.078 مليون دولار في مقابل 3.546 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك إلى الأردن بنسبة 14% لتسجل 2.277 مليون دولار في مقابل 2.198 مليون دولار.

وانخفضت صادرات الألمونيوم المصري خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري لتسجل 138 مليون دولار في مقابل 146 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة 6%.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير الألمونيوم خلال تلك الفترة لنحو 50 دولة منها 9 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي وهى: "سلطنة عمان، البحرين، الصومال، مدغشقر، إندونيسيا، باكستان، البرازيل، موريتانيا، والسويد".

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