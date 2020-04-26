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الزمالك يؤجل تجديد ملف عقود اللاعبين

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:56 م
الزمالك
الزمالك
احمد السيد
استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على تأجيل ملف تجديد وتعديل العقود الخاصة ببعض لاعبي الفريق الابيض خلال الفترة الحالية. 

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن منصور استقر على تأجيل الملف لحين عودة النشاط الكروي في مصر بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا المستجد. 

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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