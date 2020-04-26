بعد صراع أندية أوروبا لضمه.. ماذا قدم المغربي أشرف بنشرقي مع الزمالك؟ (أرقام)

أصبح المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، التي تسعي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه مع الفريق الأبيض خلال منافسات الموسم الحالي قبل توقفه بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وذكرت تقارير صحفية فرنسية اهتمام 6 أندية أوروبية بالتعاقد مع "بنشرقي" الصيف المقبل،هي مونبلييه ونيس وستراسبورج في فرنسا، بجانب أندية أوليمبياكوس اليوناني وطرابزون سبور التركي وستاندردلياج البلجيكي، ولكن اللاعب لم يحسم موقفه بخصوص الرحيل عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي من عدمه.





أرقام أشرف بنشرقي مع الزمالك

انضم "بنشرقي" إلي الزمالك في صيف عام 2019، قادمًا من نادي الهلال السعودي، وخاض مع الفريق الأبيض 11 مباراة في بطولة الدوري الممتاز بواقع 715 دقيقة لعب، سجل هدف وحيد، وصنع 4 أهداف.





بينما لعب النجم المغربي 4 مباريات ببطولة كأس مصر، وسجل 4 أهداف في اجمالي دقائق لعب فعلية 390 دقيقة، بينما خاض مباراتين ببطولة السوبر المصري، وصنع هدف وحيد، ولم يسجل أي أهداف.





وخاض أشرف بنشرقي 10 مباريات مع الزمالك بالبطولات الإفريقية (9 مباريات بدوري أبطال إفريقيا - مباراة وحيدة بكأس السوبر الإفريقي)، وسجل 8 أهداف تساوي بها مع البوركيني عبد الله سيسيه الهداف الأجنبي التاريخي للفريق الأبيض في إفريقيا.





حقق "بنشرقي" مع الزمالك عدة بطولات هي: كأس مصر - كأس السوبر المصري - كأس السوبر الإفريقي.



