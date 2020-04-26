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رئيس الوزراء يتابع مشروعات شبكات الإتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:00 م
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات والتى يتم تنفيذها بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الادارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، واللواء أشرف فريد، مدير إدارة الاشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين المعنيين.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات داخل العاصمة الادارية، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية فى مختلف مواقع العمل، بما يضمن توفير أوجه السلامة والصحة لكافة العاملين بتلك المواقع.   

وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات تقريراً حول الموقف التنفيذي لخطط التحول الرقمي التى يتم تنفيذها ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من من خلال عدة محاور، أولها محور رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، مشيراً إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع، وأنه جارٍ استكمال تطوير نظام المتابعة المركزى، وتدريب الجهات على دورة العمل التنفيذية، كما يتم تجهيز الوثائق ورقمنتها، وتم حتى الآن رقمنة نحو 24.5 مليون وثيقة.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، وهو التنمية البشرية بوحدات التحول الرقمى، أشار وزير الاتصالات إلى أنه تم حصر الاحتياجات التدريبية، وعناصر وحدات التحول الرقمي، وتحديد العجز لتعويضه، وبلغ عدد المرشحين الذين تمت عمل المقابلة لهم 1330 شخصاً، كما تم تدريب عدد 250 مرشحا على برامج القيادة، و64 مرشحاً على قيادة التحول الرقمي، وتم عمل دورة تدريبية عن بعد في هندسة الأعمال، لـ 8 مرشحين من جهات المرحلة الأولى، وعن المحور الثالث المرتبط بالتطبيقات المتخصصة، تمت الإشارة إلى أنه تم حصر وتقييم التطبيقات الحكومية بالجهات المنتقلة بإجمالى 675 تطبيقا، وتم تحديد مراكز البيانات الخاصة بجهات المرحلة الأولى، وجار دراسة كيفية تنفيذ خطوط الربط مع مركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، وتم نقل تطبيقات جهات المرحلة الأولى بالكامل بإجمالي 88 تطبيقاً، وأخيراً وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بالتطبيقات المشتركة، وإدارة النظم، أشار الوزير إلى أنه من المخطط التعاقد مع شركات متخصصة لتقديم الدعم التشغيلي فور الانتقال للعاصمة وحتى استقرار عمل الوحدة الخاصة بذلك.
 
وتطرق وزير الاتصالات خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الإتصالات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى الموقف الخاص بمسارات البنية التحتية بكل من الحي الحكومي، والحي السكني "R3"، وما تم من التنسيق مع كل من (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية - جهاز العاصمة الإدارية) فى هذا الشأن لتنفيذ شبكات الإتصالات بعد الانتهاء من تنفيذ جميع المرافق ومناسيب الطرق لعدم إتلاف المسارات. 

كما تناول الوزير الموقف الخاص بتغطية شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات قام بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومقدمى خدمة المحمول لتوفير التغطية.

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مصطفي مدبولي شبكات الاتصالات العاصمة الادارية التحول الرقمي

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