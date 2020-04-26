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عمروالليثي يكشف أسباب تسمية برنامجه الإذاعي "رمضان المصري" على الشرق الأوسط

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:20 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
الفجر الفني
قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الأولى من برنامج رمضان المصري عبر أثير الشرق الاوسط، إن السبب في التسمية دي أخونا عبد العزيز المشاغب الفنان "احمد صيام" اللي بيناكفني بقاله أكتر من أربع شهور في حلقات "كلمة ورد غطاها" اللي بقدمهالكم هنا في إذاعة الشرق الأوسط .. اكتشفت فجأة يا سادة إن اخونا زيزو، بيستخدم اسم رمضان المصري كاسم شهره طول الشهر الكريم ودايما بيستعمله في إحياء ليالي رمضان مع أصحابه اللي بيقابلهم في قهوة المعلم كحلاوي .

وعلي جانب اخر اوضح  الفنان احمد صيام ان اسم رمضان المصري دا بقى اتشهرت بيه لاني كنت ماقابل  اصحابي عالقهوة في شهر رمضان كنت احكي لهم كل يوم حكاية من حكايات مصر الجميلة ايام زمان.. زمان قوي يعني .. من ايام الفاطميين والمماليك ومحمد علي باشا وولاده لغاية حبايبنا واعمامنا نجوم الازهر الشريف اللي لونوا ايام وليالي رمضان بالبهجة والحلويات .. ومن ساعتها وكل مايشوفوني في رمضان يقولوا لي رمضان المصري

يذاع "رمضان المصري"، على موجات شبكة الشرق الأوسط في الرابعة وعشر دقائق عصرًا ضمن برامج فترة قبل الإفطار من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان، فيما تعاد إذاعة الحلقات في التاسعة وعشر دقائق من صباح اليوم التالي.

البرنامج يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه و يشارك فى التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام ويخرجه الاذاعي تامر حسنى.

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