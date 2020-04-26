للحامل.. مخاطر الصيام على الجنين في شهر رمضان

ترغب النساء الحوامل في صيام شهر رمضان بالكامل أو بعض أيامه، ولكن هناك مخاطر على صيام الحامل وعلى الجنين في شهر رمضان، وفقا لما أكده خبراء التغذية.





وأكدت العديد من الدراسات أن صيام الأم الحامل يؤثر على الجنين بالسلب وهو في رحم والدته، كما يؤثر على معدل الأكسجين الواصل إلى الجنين، وبالتالي يولد طفل مصاب بإعاقة.





كما أن صيام المراة الحامل يؤثر على وزن الجنين، وفقا لما كشفته دراسة بريطانية واسعة بالتعاون مع مراكز أبحاث إندونيسية ونشرت نتائجها في العام 2009.





وكشفت الدراسة أن الآثار السلبية للصيام على الحامل قد تظهر على طفلها عند الكبر، ويكونون أكثر عرضة لأمراض القلب والشرايين، السكري، ضغط الدم العالي، أمراض الكلى، مرض فقر الدم.





وعن أضرار الصيام للحامل تتعرض المرأة لهبوط مستوى السكر في الدم نتيجة سوء التغذية والانقطاع عن الطعام لفترات طويلة أثناء النهار، كما يعرض الجسم لمشاكل صحية وعقلية في مراحل لاحقة من حياتها وحياة جنينها.



