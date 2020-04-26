كندا تعلن تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الأحد، تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 45791.





وسجلت الصحة الكندية، في بيان لها، 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2489.









ويذكر أن صرح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأن الخطط الجارية لإعادة تشغيل اقتصادات المقاطعات الكندية لا تعتمد على افتراض أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يطورون مناعة ضده.

وقال "ترودو"، في إيجازه اليومي في أوتاوا، يوم السبت: "لا أعتقد أن هناك أي خطط تتوقف على أن يكون بعض الأشخاص محصنين ضد فيروس كورونا COVID-19"، مضيفًا، أن الخطط الإقليمية تركز على منع الانتشار من خلال التباعد الاجتماعي ومعدات الحماية في أماكن العمل، كما أوردت وكالة "رويترز".





أضاف: "(المناعة) هي شيء نحتاجه للحصول على إجابات أكثر وضوحًا وإلى أن نحصل على تلك الإجابات الواضحة، علينا أن نخطئ إلى جانب مزيد من الحذر."

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إنه "لا يوجد دليل" على أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا الجديد COVID-19 ولديهم أجسام مضادة محميين من عدوى ثانية.

وفي موجز علمي، حذرت وكالة الأمم المتحدة الحكومات من إصدار "جوازات مناعة" أو "شهادات خالية من المخاطر" للأشخاص الذين أُصيبوا بالعدوى حيث لا يمكن ضمان دقتها.

نيو برونزويك، هي أول مقاطعة كندية تبدأ في إعادة فتح أجزاء من اقتصادها وقد حددت ساسكاتشوان خطة لبدء إعادة فتحها في مايو.



