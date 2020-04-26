طارق عامر: احتياطاتنا النقدية قادرة على تحمل الأزمة لعامين

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن أن الاحتياطات الدولة من النقد الأجنبي تستطيع تحمل أزمة فيروس كورونا لمدة عامين قادمين.

وقال عامر، إن هناك تسأولات كثيرة خلال السنوات السابقة عن أسباب ارتفاع طروحتنا من السندات الدولية، وهذا ظهر إجابته الآن لأن إصدار السندات عظم من حجم إحتياطتنا الدولية وصبحت قادرة على مواجهة الأزمات.

وكانت الإحتياطات النقدية من العملة الصعبة شهدت تراجعات بقيمة 4.5 مليار دولار دولار لتصل إلى 40 مليار دولار نهاية مارس، حيث جاء هذا التراجع أثناء أزمة كورونا والتى لجء فيها البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة للبلاد بعد تراجع إيرادات الدولة منها خلال هذة الأزمة حتى لايسمح للجنيه بالارتفاع امام الدولار.

ورغم من هبوط الأحتياطي النقدي خلال شهر مارس إلى أنه يلبي إحتياجات الدولة من العلة الصعبة لمدة 8 شهور، وهو أعلي من المعدلات العالمية التى تصل إلى ثلاث شهور فقط.