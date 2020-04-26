Advertisements

تركيا تجند 10 آلاف مقاتل للقتال في ليبيا (فيديو)

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، عن تجنيد تركيا لقرابة 10 آلاف مرتزق للقتال في العاصمة الليبية طرابلس، وصل منهم حتى الآن إلى ليبيا 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية.

هذا وبلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 2500 مرتزق، ليحول الرئيس الترمي رجب طيب أردوغان ليبيا إلى حقل تجارب لأسلحته، ووصل عدد القتلى في صفوف الميليشيات لأكثر من 223 قتيلاً، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".

وعلم المرصد السوري من مصادره أن قادة المجموعات، التي وصلت مؤخراً إلى ليبيا أوعزت لمقاتليها بعدم الحديث عن المقابل المادي الشهري، ونبّهت عليهم في أثناء حديثهم  بأن يقولوا أنهم قَدِموا لمساعدة الشعب الليبي وليس من أجل المال.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: إن قوات "الوفاق" شنت قصفا صاروخيا على ترهونة جنوب شرق العاصمة بأكثر من 20 صاروخاً سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية، فيما أسقط الجيش الليبي رابع مسيرة تركية خلال 24 ساعة في سماء العاصمة طرابلس.

هذا وأقر أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".

ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.

ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ يوم

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد محافظ الغربية

منذ حوالي 3 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 5 ساعات

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 8 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. مدبولي: التوقيع على اتفاق قرض جديد من صندوق النقد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فشل مرتزقة تركيا في المعارك الليبية (فيديو)

الجيش الليبي يرحب بدعوة وقف القتال لمكافحة "كورونا"

ليبيا.. قوات الجيش تسيطر على عدة مناطق غرب طرابلس (فيديو)

عاجل.. الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

عاجل| للمرة الثانية.. الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

الجيش الليبي يتسبب في خسائر مستمرة لتركيا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

12:16 م

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

04:27 م

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

11:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة