تركيا تجند 10 آلاف مقاتل للقتال في ليبيا (فيديو)





كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، عن تجنيد تركيا لقرابة 10 آلاف مرتزق للقتال في العاصمة الليبية طرابلس، وصل منهم حتى الآن إلى ليبيا 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية.





هذا وبلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 2500 مرتزق، ليحول الرئيس الترمي رجب طيب أردوغان ليبيا إلى حقل تجارب لأسلحته، ووصل عدد القتلى في صفوف الميليشيات لأكثر من 223 قتيلاً، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".





وعلم المرصد السوري من مصادره أن قادة المجموعات، التي وصلت مؤخراً إلى ليبيا أوعزت لمقاتليها بعدم الحديث عن المقابل المادي الشهري، ونبّهت عليهم في أثناء حديثهم بأن يقولوا أنهم قَدِموا لمساعدة الشعب الليبي وليس من أجل المال.





وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: إن قوات "الوفاق" شنت قصفا صاروخيا على ترهونة جنوب شرق العاصمة بأكثر من 20 صاروخاً سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية، فيما أسقط الجيش الليبي رابع مسيرة تركية خلال 24 ساعة في سماء العاصمة طرابلس.



