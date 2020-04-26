رمضان عبدالمعز: هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإنسان المنان، ينظر الله له ولا يكلمه، مشيرا إلى أن المنان هو من يعطي الناس الصدقات ويتحدث عنها.





وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "أما الرياء هو من يتعمد أن يراه الناس وهو يتصدق، فكل هؤلاء لهم ويل من الله سبحانه وتعالي".





مؤتمر رئيس الوزراء

وفي سيق منفصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البرنامج الذي أنجزته مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي قد جنبها العديد من المشكلات لا سيما التي طرأت على العالم من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن كل البيانات التي قدمتها أجهزة الدولة كانت تركز على آليات المكافحة لفيروس كورونا، والتي يتم الحديث عنها في المؤتمر اليوم.





وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم بحضور عدد من الوزراء أنه نتيجة لعدم معرفة مدى انتهاء هذه الأزمة فإن مصر سوف تتقدم للصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل مالي، مشيرا إلى أن ذلك بجانب الإصلاح الهيكلي الذى بدأته مصر.





من جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هناك تأثرا كبيرا لبعض القطاعات مثل السياحة التي تأثرت في الفترة الأخيرة، وقال إن البرنامج مع صندوق النقد الدولي الخاص بالحصول على دعم مالي جديد يأتي في إطار التوجه العام للحفاظ على كل المؤشرات، مشيرا إلى أنه سيمتد لمدة عام.





وأعلن محمد معيط وزير المالية، أن التوجه إلى صندوق النقد الدولي يأتي في إطار الاحتياطات من أزمة كورونا خاصة وأن العالم لا يعلم متى تنتهى الأزمة وما هي التداعيات الحقيقية، ولذلك نلجأ الآن إلى الصندوق في إطار عمليات التحوط من أزمة كورونا.



