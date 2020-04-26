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أبرز 18 تصريح بمؤتمر الحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي الجديد

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بحضور محافظ البنك المركزي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزيرة التعاون الدولي.


وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي يقدمها لمتابعيه، تقرير عن أبرز تصريحات رئيس الوزراء و محافظ البنك المركزي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزيرة التعاون الدولي خلال المؤتمر الصحفى، كما في فيديو جراف التالي:



1_ رئيس الوزراء  مصر طلبت من صندوق النقد الدولي دعماً مالياً سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة .

2_ بدأنا نقاشات مع مؤسسات دولية بهدف دعم الاقتصاد المصري .

3_ نتمنى مع كل التوقعات بفتح الاقتصاد مع بداية يونيو أن نكون قادرين ع التعافي بشكل كامل من أزمة كورونا .

4_ الجهد الذي قامت به الدولة ع مدار 4 سنوات هو الذي خلق ثقة في مصر من المؤسسات الدولية .

5_ الإصلاحات الاقتصادية ساعدت مصر في التصدي لتأثيرات كورونا .



تعرف علي تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي

1_ لدينا مرونة ف الحصول ع التمويل الدولي لدعم بعض القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا .

2_ الاحتياطات تستطيع أن تتحمل صدمات أزمة كورونا لعام وأكثر .
3_ صندوق النقد الدولي متحمس للغاية للتعاون مع مصر .
4_ لدينا رؤوس أموال أكثر من 450 مليار جنيه بالبنوك المصرية .


تعرف علي تصريحات  وزير المالية الدكتور محمد معيط
1_  بعض إيرادات الدولة تأثرت بسبب أزمة كورونا.
2_  المالية العامة والسياسات النقدية تسير في إطار جيد رغم أزمة كورونا 

تعرف  علي تصريحات وزيرة التخطيط الكتورة هالة السعيد

1_ مؤشرات الاقتصاد المصري كانت في أفضل أوضاعها قبل الأزمة وحتى شهر مارس
2_  الاقتصاد المصري به مرونة, ويتميز بالتنوع الكبير 
3_  نتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2% وهي من أفضل المعدلات في العالم .
4_   العالم بعد أزمة كورونا سيتغير كثيراً اقتصادياً ...
5_  قطاع تكنولوجيا المعلومات والصحة سيكون لهما الأولوية في العالم بعد أزمة كورونا .


تعرف علي تصريحات وزيرة التعاون الدولي الكتورة رانيا المشاط


1_ لدينا تواصل مستمر مع مؤسسات التمويل الدولية 
2_  تمويل المؤسسات الدولية هي الأقل في التكلفة خلال الإقراض

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مصطفي مدبولي قرض صندوق النقد الدولي بوابة الفجر الفجر الاصلاح الاقتصادي

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