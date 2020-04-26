بريطانيا تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 20732

وتجاوزعدد وفيات الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في المستشفيات البريطانية أمس، الـ20 ألفا، مما يجعلها خامس دولة تصل إلى هذه العتبة القاتمة.









وتقول الحكومة إن 20319 شخصا مصابا بـ"كوفيد-19" لقوا حتفهم في المستشفيات البريطانية، بزيادة 813 عن اليوم السابق.





ولا يشمل العدد الوفيات في دور رعاية المسنين، والتي من المحتمل أن يبلغ عددها الآلاف.





وبريطانيا هي رابع دولة أوروبية بعد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تسجل 20 ألف حالة وفاة. وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 50 الف حالة وفاة بفيروس كورونا.