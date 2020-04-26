"السمسار البوسطجي".. رواية جديدة على منصة كتبنا

صدر حديثًا عن دار كتبنا للنشر الإلكتروني رواية "السمسار البوسطجي" للكاتب حسن أنور، وهي رواية تنتمي لنوعية أدب الرسائل حيث تتكون من خمسة عشر رسالة تناقش كل واحدة منها موضوع مختلف.

وتدور أحداث الرواية عبر شخصية الراوي المسمي فارس الذي يعمل سمسارا و يتلقي عدد من الاتصالات من زبائنه تطالبه بأن يذهب لتسلم ما وجدوه في صناديق بريد منازلهم التي أستأجروها منه ظنٱ منهم أنها تخصه، وعندما تسول نفسه إليه الاطلاع علي ماتحويه تلك الرسائل يصبح جمع البريد المنسي من الصناديق المهجورة هوسه الاول وشغله الشاغل لتحمله كل رسالة إلي العالم الذي جأت منه.

حسن انور أمين روائي وشاعر مصري مواليد القاهرة ١٩٨٦.