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شاهد.. بث مباشر لثالث حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:09 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
يقوم موقع "الفجر الفني" بتقديم خدمة البث المباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " mbc" الساعة ال6:30 مساء.

واعتاد الجمهور على مشاهدة برنامج المقالب التي يقدمها رامز جلال من كل عام، وينتظر الجماهير الفكرة الجديدة له في شهر رمضان الكريم.

واختلف برنامج "رامز مجنون رسمي" عن الأعوام السابقة حيث أنه هذا العام يقوم بموجهة الضيف وجه لوجه بدون "ماسك" كما كان يفعل سابقا.

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