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البث المباشر للحلقة الثالثة من "رامز مجنون رسمي"

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:11 م
رامز جلال
رامز جلال
روان هيثم
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة برنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.


ويقدم رامز جلال برنامجه هذا العام بفكرة جديدة حيث يقوم بمواجهة الضيف ويكون أمامه مباشرة، ويجلس الضيف على كرسي الاعتراف ويجيب على بعض الأسئلة التي يطرحها عليه.

ويستضيف الفنان رامز جلال العديد من النجوم هذا العام وقد ظهرو في البرومو منهم ياسمين صبري وفيفي عبد وباسم ياخور وأمينة خليل وغادة عادل، كهربا، طارق حامد، حمو بيكا، حسن شاكوش.



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