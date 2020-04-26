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شاهد.. البث المباشر للحلقة الثالثة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:13 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
ينشر موقع "الفجرالفني" البث المباشر لثالث حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي"، وهو برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان الكريم من كل عام.


ويقدم الفنان رامز جلال فكرة مختلفة عن برامج المقالب التي يقوم بإعدادها من كل عام حيث يقوم بمواجهة الضيف وجه لوجه من خلال جلوس الضيف على كرسي الاعتراف والاجابة على بعض الأسئلة وتمر الحلقة بعدد من فقرات التعذيب التي يفعلها "جلال" بضيوفه.

واشتهر رامز جلال من خلال برامج المقالب التي يقدمها ومن أبرزها "رامز واكل الجو"، "رامز عنخ آمون"، "رامز ثعلب الصحراء".

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