Advertisements

البث المباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة الثالثة

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:13 م
رامز جلال
رامز جلال
روان هيثم
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة برنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.


ويقدم رامز جلال برنامجه هذا العام بفكرة جديدة حيث يقوم بمواجهة الضيف ويكون أمامه مباشرة، ويجلس الضيف على كرسي الاعتراف ويجيب على بعض الأسئلة التي يطرحها عليه، واستضاف الفنانة غادة عادل في أول حلقة، وعلي معلول في ثاني الحلقات.

ويستضيف الفنان رامز جلال العديد من النجوم هذا العام وقد ظهرو في البرومو منهم ياسمين صبري وفيفي عبد وباسم ياخور وأمينة خليل وغادة عادل، كهربا، طارق حامد، حمو بيكا، حسن شاكوش.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ ساعة الا ربع

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقدم للزمالك صفقة مفاجأة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 7 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 4 ساعات

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد محافظ الغربية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 20 ساعة

"الداخلية" تتخذ إجراء جديد للحد من تفشي كورونا

منذ 35 دقيقة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

04:47 م

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

06:09 م

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة