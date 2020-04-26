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بايرن ميونخ يقترب من حل أزمة مانويل نوير

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:16 م
مانويل نوير
مانويل نوير
وكالات
صرح المدير الرياضي لبايرن ميونخ الألماني حسن صالحميدزيتش بأنه متفائل بتمديد عقد حارس مرماه مانويل نوير، مشيرا إلى أن الخلافات التي أحاطت بالمفاوضات "تم توضيحها داخليا".

وأمل اللاعب الدولي السابق في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرت الأحد، في "تمديد عقد نوير قائد الفريق" الذي ينتهي في يونيو 2021.

وشكل هذا الموضوع مادة أساسية لوسائل الإعلام الرياضية المحلية في الفترة الماضية.

وأبدى نوير البالغ  34 عاما خلال الأسبوع الماضي غضبه نتيجة ما يسرب من تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده مع متصدر ترتيب الدوري الألماني وبطل المواسم السبعة الماضية.

وأوضح بطل مونديال 2014 السبت الماضي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الأكثر شعبية في البلاد أن: "المحادثات التي أجريتها منذ وجودي هنا كانت سرية... لم يسرب أي شيء على الإطلاق، لكن الآن، تظهر باستمرار تفاصيل المفاوضات الحالية في وسائل الإعلام، وغالبا ما تكون خاطئة، فهي تزعجني، وهي شيء لم أعتد عليه في بايرن".

وأتت تلك التصريحات في أعقاب تقارير صحفية عن وصول مفاوضات تمديد العقد إلى حائط مسدود.

ويبدو أن الطرفين مستعدان من حيث المبدأ لتمديد العقد لكن بشروط مختلفة تماما، وفي حال فشلت المفاوضات بينهما، قد يغادر نوير "أليانز أرينا" هذا الصيف، وسط اهتمام بضمه من قبل مانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيين، بحسب "كيكر".

ووفقا للصحف الألمانية، يطالب نوير بتمديد العقد حتى 2025، لكن بايرن ليس مستعدا للذهاب إلى أبعد من عام 2023، أي أنه مستعد لإبقاء الحارس في الفريق حتى السابعة والثلاثين من عمره وليس أكثر من ذلك.

وانضم نوير إلى بايرن ميونيخ عام 2011 قادما من شالكه، وتوج معه بسبعة ألقاب متتالية في الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

من جانب آخر، أوضح صالحميدزيتش أن بايرن يريد أيضا جذب "نجم دولي يعزز مستوى فريقنا" ويساعده على تقديم "أسلوب لعب جذاب للغاية" للجمهور.

ولم يذكر المدير الرياضي أي اسم، بينما تردد التقارير الصحفية اسمي لوروا سانيه جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، أو مهاجم لايبزيغ تيمو فورنر، علما أن التقارير تربط أيضا بين الأخير واحتمال الانتقال إلى ناد في الدوري الإنجليزي.

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