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"الداخلية" تتخذ إجراء جديد للحد من تفشي كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:22 م
وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية
الفجر السعودي

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، على استمرار منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، والتجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول؛ وذلك قرار رفع حظر التجول جزئيًّا ابتداءً من اليوم الموافق 3 رمضان، حتى يوم 20 رمضان الجاري.

وطلب "الشلهوب" من المواطنين والمقيمين أرباب الأعمال استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشدداً على الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في كل من مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عنها، واستمرار منع التنقل بين كافة مناطق المملكة والخروج منها والدخول إليها، إضافة إلى استمرار منع الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والدمام، والظهران، والهفوف، ومحافظات جدة، والطائف، والقطيف، والخبر، وصامطة، والداير.

كما أكد على استمرار تعليق الحضور إلى مقرات العمل في جميع الجهات الحكومية عدا الجهات المستثناة، واستمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية؛ وذلك حتى إشعار آخر، واستمرار تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر.

وقال: إننا "نؤكد استمرار الجهات الأمنية والقوات العسكرية المساندة في تطبيق قرار منع التجول، وتطبيق العقوبات الخاصة بمخالفة القرار في الأوقات التي يتم بها منع التجول من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة صباحًا في كافة مناطق المملكة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الحالات إلى 17522 حالة حتى الآن.

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